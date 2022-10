Versuchter Raub auf Einkaufsmarkt

Am Montag (10.10.22) versuchte ein Krimineller gegen 20.25 Uhr einen Einkaufsmarkt in der Heinheimer Straße in Darmstadt zu überfallen. Der bislang unbekannte Mann bedrohte eine 33 Jahre alte Kassiererin mit einem Messer und forderte das Bargeld aus ihrer Kasse. Als dies nicht zum Erfolg führte, versuchte er noch, mit seinem Messer die Kasse aufzuhebeln. Dies verhinderte die Kassiererin, in dem sie dem Räuber auf die Hand schlug. Dabei verletzte sie sich leicht und wurde durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt. Mittlerweile wurden auch weitere Kunden im Markt auf die Situation aufmerksam, so dass der Täter die Entscheidung traf, fluchtartig und ohne die beabsichtigte Beute den Einkaufsmarkt zu verlassen. Eine intensive Fahndung nach ihm verlief bislang erfolglos.

Der Täter wird als circa 180 cm groß und von schmaler Statur beschrieben. Sein Alter wird auf etwa 40 Jahre geschätzt. Bei der Tat trug er eine dunkle Jacke und eine dunkle Wollmütze.

Für den Fortgang der Ermittlungen hofft die Kriminalpolizei in Darmstadt auf Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder Beobachtungen zu verdächtigen Personen sowie Fahrzeugen im dortigen Bereich gemacht haben. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen