Badeunfall im See der Grube Prinz von Hessen – Beherzte Zeugen holen 24-Jährigen aus dem Wasser – Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz

Am Freitagabend (26.08.22) gegen 18 Uhr kam es im See der Grube Prinz von Hessen zu einem Badeunfall. Ein 24-jähriger Mann aus Darmstadt ging beim Schwimmen im See plötzlich unter. Von zwei zu Hilfe geeilten Badegästen konnte er nach mehreren Minuten unter Wasser entdeckt und noch vor Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte an das Ufer gebracht werden. Nach erfolgreicher Reanimation des Rettungsdienstes wurde der junge Mann in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort waren zudem die Feuerwehr und die Polizei eingesetzt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen