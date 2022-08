Unbekannter besprüht 21-Jährigen mit Pfefferspray – Zeugenaufruf der Polizei

Am Dienstagabend (23.08.22) hat gegen 21 Uhr ein bislang Unbekannter in Darmstadt einem 21-jährigen Mann Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, als dieser nach bisherigem Kenntnisstand fußläufig in der Herderstraße unterwegs war. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Anwohner bemerkten den verletzten 21-Jährigen und alarmierten die Einsatzkräfte. Der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung von einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Angreifer soll circa 40 Jahre alt gewesen sein. Er trug zum Tatzeitpunkt eine kurze schwarze Hose und ein weißes Hemd. Außerdem hatte eine schwarze Baseballmütze auf dem Kopf. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief ergebnislos.

Die genauen Hintergründe der Tat sind bislang unklar und müssen nun ermittelt werden. Hinweise zu dem Tatverdächtigen werden unter der Telefonnummer 06151 969 – 0 bei dem Kommissariat 43 in Darmstadt entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen