Digitale Spielplatzkarte der Wissenschaftsstadt Darmstadt geht online – Übersicht aller Spielplätze im Stadtgebiet

Zum Start der hessischen Sommerferien 2022 veröffentlichte die Wissenschaftsstadt Darmstadt eine digitale Spielplatzkarte. Diese Karte bietet neben einer kompletten Übersicht der mehr als 130 Spiel- und Ballspielplätze im Stadtgebiet eine Reihe von verschiedenen Funktionen, die bei der Wahl des passenden Spielplatzes helfen.

Bürgermeisterin und Kinder- und Jugenddezernentin Barbara Akdeniz dazu: „Durch die vielen Funktionen ist die digitale Spielplatzkarte eine große Bereicherung für Kinder, Jugendliche und Familien in Darmstadt. Zum Beispiel haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, ihren Standort direkt zu teilen, Eltern zu informieren, wo man gerade ist, oder Freundinnen und Freunde zum Kicken auf dem Bolzplatz aufzufordern. Wir machen damit einen weiteren wichtigen Schritt, die Angebote der Wissenschaftsstadt Darmstadt digital verfügbar zu machen. Ich wünsche allen Kindern, Jugendlichen und Familien viel Spaß mit der digitalen Spielplatzkarte und lade alle herzlich ein, die Spielplätze in unserer Stadt kennenzulernen.“

Mit einer Suchfunktion kann geschaut werden, wo sich der nächste Wasserspielplatz befindet oder wie nahe der nächste Basketballkorb ist. Bei allen Spielplätzen ist dazu ein entsprechender Routenplaner hinterlegt, falls sich Familien auf den Weg zu einem Spielplatz machen möchten, der ihnen bisher noch unbekannt ist. Zudem finden sich hier weitere Informationen, wie eine Übersicht der Spielgeräte und eine große Bildergalerie. „Darmstadt hat die drittjüngste Bevölkerung einer hessischen Stadt – das zeigt sich auch im Stadtbild: Viele junge Familien mit Kindern. Ihnen machen wir ein vielfältiges Angebot, das von einzelnen Spielelementen bis zu reichhaltig bestückten Spielplätzen reicht. Sollten Kinder und Eltern Schäden an den Spielplätzen feststellen, sind wir dankbar für entsprechende Hinweise“, so Stadtrat Michael Kolmer.

Durch eine Verlinkung zum Mängelmelder haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, die Wissenschaftsstadt Darmstadt direkt über eventuelle Schäden zu informieren und so dabei zu helfen, die Qualität und Sicherheit auf den Plätzen aufrechtzuerhalten.

Die Spielplatzkarte wird durch die Kinder- und Jugendförderung im Jugendamt betreut und wurde gemeinsam mit der Darmstädter Firma optify GmbH entwickelt. Die Karte ist auf der städtischen Homepage bei der Kinder- und Jugendförderung oder auf der Website www.spielplatzkarte-darmstadt.de zu finden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt