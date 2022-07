Schwerer Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Fahrradfahrer

Am Mittwoch (27.07.22) kam es gegen 19:55 Uhr in Darmstadt-Eberstadt, Haltestelle Carl-Ulrich-Straße, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn (Linie 6), welche aus Richtung Darmstadt Innenstadt kam, und einem Fahrradfahrer. Die Rettungsleitstelle Darmstadt-Dieburg wurde von der Firma HEAG alarmiert. Laut Erstmeldungen sei der Fahrradfahrer nach dem Unfall noch Ansprechbar gewesen. Die Rettungskräfte vor Ort konnten den 30-Jährigen Radfahrer umgehend behandeln. Bereits vor Ort konnte das Verletzungsbild als nicht Lebensbedrohlich eingeschätzt werden. Zur weiteren Abklärung wurde der Verletzte dennoch in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Den vorläufigen Zeugenaussagen nach zu urteilen, wollte der Fahrradfahrer auf Höhe der Heidelberger Landstraße 76 die Bahngleise überqueren und übersah dabei die heranfahrende Straßenbahn. Nach einer kurzzeitigen Unterbrechung des Bahnverkehrs konnte dieser jedoch schnell wieder aufgenommen werden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen