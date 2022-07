Nach Verdacht eines Tötungsdelikts 40-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Nachdem am Dienstagvormittag (26.07.33) in einer Wohnung in Darmstadt-Bessungen die Leiche eines 46 Jahre alten Mannes gefunden wurde (wir haben berichtet), haben die Staatsanwaltschaft und die Polizei wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes die Ermittlungen aufgenommen.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen und im Rahmen der durchgeführten Vernehmungen hat sich der Tatverdacht gegen den 40-jährigen Festgenommenen erhärtet. Nach dem gegenwärtigen Ermittlungsstand soll er den 46-Jährigen nach einem Streit mit einem Messer so schwer verletzt haben, dass er an seinen Verletzungen verstarb. Beide Personen sind dem Drogenmilieu zuzuordnen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der 40-jährige Tatverdächtige am Mittwochmittag (27.7.) der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, die Haftbefehl wegen Totschlags erließ. Im Anschluss wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen