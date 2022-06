Krisenstab zur Covid-19-Pandemie: Fallzahlen auf gleichbleibendem Niveau – 149 neue Fälle am Mittwoch – Inzidenz bei 237,5

Der Covid-19-Krisenstab der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat sich in seiner Sitzung am Mittwoch, 8. Juni 2022, weiter mit der Entwicklung des Infektionsgeschehens in der Stadt beschäftigt. Wie das Gesundheitsamt mitteilt, sind für die Wissenschaftsstadt Darmstadt für Mittwoch (08.06.22) 149 laborbestätigte Fälle von Covid-19 dazugekommen, so dass kumuliert nun 44.742 laborbestätigte Fälle in Darmstadt registriert sind. Die Inzidenz liegt bei 237,5 und damit unter dem hessenweiten Schnitt von 337,2.

Die Zahl der Neuinfektionen in der Wissenschaftsstadt Darmstadt ist stabil und bewegt sich auf einem gleichbleibenden Niveau. In den Darmstädter Kliniken ist die Situation weiterhin entspannt. Auf Normal- und Intensivstation befinden sich im Klinikum Darmstadt 13 (2), im Elisabethenstift 6 (0) und im Alice-Hospital 5 (0) Patientinnen und Patienten mit Covid-19. In den Kinderkliniken befinden sich aktuell keine Covid-19-Patientinnen und -Patienten.

„Die Lage in der Wissenschaftsstadt Darmstadt bleibt ruhig. Dies gilt auch für die Darmstädter Kitas und Schulen, auch wenn unter den dort Beschäftigten einige Corona-Erkrankungen registriert wurden. Die Fallzahlen werden sich in den kommenden Wochen aller Voraussicht nach kaum verändern. Daher sehen wir aktuell keinen unmittelbaren Handlungsbedarf, rufen aber die Bürgerinnen und Bürger wieder zur Vor- und Umsicht auf“, so Oberbürgermeister Jochen Partsch.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt