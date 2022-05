Oberbürgermeister Jochen Partsch lädt zur Online-Bürgerinnen- und -Bürgersprechstunde

Der Oberbürgermeister der Wissenschaftsstadt Darmstadt, Jochen Partsch, lädt die Bürgerinnen und Bürger zur Online-Sprechstunde am Mittwoch, 8. Juni, von 17 bis 19 Uhr ein. „Der direkte Kontakt zu den Menschen in unserer wachsenden und sich verändernden Stadt ist mir sehr wichtig. Die Bürgersprechstunde ist eine Einladung an die Bürgerinnen und Bürger, mir bzw. der Stadtverwaltung zu sagen, wo bei ihnen der Schuh drückt, was sie vielleicht stört und wo sie Verbesserungsmöglichkeiten sehen“, so Partsch.

Um eine Anmeldung bis 30. Mai wird gebeten (Telefon: 06151 13-23 00; E-Mail: buergerbeauftragte [at] darmstadt [dot] de). Damit das Gespräch inhaltlich vorbereitet werden kann, bittet das Büro der Bürgerbeauftragten der Wissenschaftsstadt Darmstadt darum, bei der Anmeldung das Thema anzugeben, das besprochen werden soll. Ist kein Internetanschluss vorhanden, kann ein Telefonat arrangiert werden.

Weitere Informationen zu den Bürgerinnen- und Bürgersprechstunden des Oberbürgermeisters sind online abrufbar.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt