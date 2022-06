Tag der offenen Tür im Eisenbahnbetriebsfeld Darmstadt

Das Eisenbahnbetriebsfeld Darmstadt (EBD) lädt zum Tag der offenen Tür am Samstag, 25. Juni 2022, von 11.00 bis 17.00 Uhr. Alle, die schon immer wissen wollten, wie die Eisenbahn funktioniert, wie Verspätungen entstehen und was sich hinter einer Signalstörung verbirgt, können hier ihre Neugier stillen.Neben der Möglichkeit, sich frei durch die Anlage zu bewegen, den Betrieb zu beobachten und den Fahrdienstleitern über die Schulter zu schauen oder sie zu befragen, gibt es viele themenbezogene Vorträge und Führungen. Die Modellbahn-Anlage wird sich mit einer Vollbesetzung in Betrieb befinden. Darüber hinaus stehen die Kooperationspartner des EBD für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Das Eisenbahnbetriebsfeld Darmstadt (EBD) ist ein Gemeinschaftsprojekt des Akademischen Arbeitskreises Schienenverkehr e. V., der DB Training Learning & Consulting und des Instituts für Bahnsysteme und Bahntechnik der Technischen Universität Darmstadt.

Im EBD wird auf rund 500 Quadratmetern und umgerechnet

134 Kilometern Streckenlänge der Bahnbetrieb mittels einer Modellbahn und unterschiedlichster Stellwerksbauformen nachgebildet. Bereits seit 15 Jahren werden hier Fahrdienstleiter und Disponenten der Deutschen Bahn ausgebildet und das Personal weiter geschult. Großen Nutzen hat die Anlage auch für die Forschung: So werden durch Studierende oder

Doktoranden beispielsweise Störungsfälle simuliert, um daraus Rückschlüsse auf Optimierungen im Betriebsablauf zu ziehen. Darüber hinaus werden im EBD den Studierenden der TU Darmstadt die Grundlagen des Eisenbahnbetriebs praktisch vermittelt.

Ein Überblick über das Programm, die Anfahrt sowie weitere Informationen findet sich unter www.eisenbahnbetriebsfeld.de/tdot

Quelle: TU Darmstadt