„Farben im Tierreich“: Abendführung im Zoo Vivarium

Im Rahmen der „Darmstädter Exkursionen“ bietet der Zoo Vivarium am Mittwoch, 29. Juni 2022, die Abendführung „Farben im Tierreich“ an.

Auch wenn für uns Menschen die Welt bunt erscheint, gilt dies bei Weitem nicht für alle Tierarten. Das Wahrnehmen von Farben ist im Tierreich an bestimmte Bedingungen geknüpft, erfüllt immer gewisse Funktionen und ist daher weder Selbstzweck noch Luxus. Dagegen kann aber auch Farbenblindheit ein Vorteil sein – es kommt auf die Lebensweise an. Welche Tiere im Zoo Vivarium Farben sehen und welche nicht – das erfahren Interessierte an diesem Abend.

Treffpunkt ist um 20 Uhr am Zooeingang, Schnampelweg 5. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine schriftliche Anmeldung unter zoo-vivarium [at] darmstadt [dot] de gebeten. Es gelten die normalen Eintrittspreise.