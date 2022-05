hobit Contact – Studien- und berufsorientierung vor ort in Darmstadt

Die Hochschul- und Berufsinformationstage (hobit) kehren zurück in die Präsenz. Am Dienstag, 17. Mai 2022, haben junge Leute aus Darmstadt und Region Gelegenheit, sich in der Zeit von 10 bis 17 Uhr direkt vor Ort bei den beteiligten Einrichtungen über Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Auf den Campus von TU Darmstadt, Hochschule Darmstadt und Evangelischer Hochschule Darmstadt sowie im Haus der Wirtschaft Südhessen können sie an zahlreichen Ständen ins persönliche Gespräch gehen.

In diesem Jahr findet die hobit erstmals zweiteilig statt. Ende Januar 2022 hatten sich Schülerinnen und Schüler bei der hobit online drei Tage lang digital über das Studien- und Ausbildungsangebot in Darmstadt informiert. Mehr als 40.000 Besuche verzeichnete die Seite hobit.de. Auf der hobit contact können die jungen Leute nun in den individuellen Dialog gehen und ihre Fragen stellen: Wie bewerbe ich mich für ein Studium oder eine Ausbildung? Kommt für mich vielleicht auch ein Duales Studium in Frage oder mache ich zunächst einen Freiwilligendienst?

Die Technische Universität Darmstadt informiert bei einem Ständemarkt im Karo 5 über ihr Studienangebot (Karolinenplatz 5, Haltestelle „Alexanderstraße“ oder „Schloss“). Rund um das Hochhaus zeigt die Hochschule Darmstadt ihr Studiengangsspektrum (Schöfferstraße 3, Haltestelle „Hochschule“ oder „Berliner Allee“). Auch die Evangelische Hochschule Darmstadt lädt zu sich auf den Campus (Zweifalltorweg 12, Haltestelle „Hauptbahnhof“).

Die Agentur für Arbeit ist mit eigenen Ständen an TU und Hochschule Darmstadt sowie im Haus der Wirtschaft Südhessen (Rheinstraße 60, Haltestelle „Rhein-Neckar-Straße“) vertreten. Im Haus der Wirtschaft präsentieren sich zusammen mit der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände e.V. Geschäftsstelle Darmstadt und Südhessen auch 15 Unternehmen, die Ausbildungsmöglichkeiten und duale Studiengänge vorstellen.