Osterferienprogramm im Zoo Vivarium: Basteln für Tiere und Spannendes rund um das Ei

Darmstadts Zoo Vivarium organisiert ab Dienstag, 12. April 2022, ein Osterferienprogramm für Kinder. So können interessierte Kinder aller Altersgruppen am 12. April an der Führung „Tierisches rund um das Ei“ teilnehmen. Dabei werden Tiere vorgestellt, die Eier legen und es werden Eier gezeigt, die von Tieren gelegt wurden. Die Führung beginnt um 10 Uhr und kostet 3 Euro pro Person zuzüglich Eintritt.

Am 21. und 22. April 2022 findet für Kinder im Alter von 7 bis 9 Jahren der Workshop „Basteln für Tiere“ statt (jeweils von 9 bis 12 Uhr). Die Kosten hierfür betragen 15 Euro pro Person.

Treffpunkt für alle Veranstaltungen ist an der Zooschule. Um Anmeldung wird gebeten unter 06151 13 469 00 oder per E-Mail: zoo-vivarium [at] darmstadt [dot] de.