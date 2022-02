Ein tierischer Einsatz – Emu auf Abwegen behindert Bahnverkehr

Am Mittwochmorgen (23.02.22) erhielt die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main durch das Polizeipräsidium Südhessen die Information über ein entlaufenes EMU am Ortsrand der hessischen Gemeinde Münster im Landkreis Darmstadt-Dieburg.

Der große Laufvogel befand sich nach Auskunft des Mitteilers in unmittelbarer Nähe zu einer Bahnstrecke, weswegen der Zugverkehr aufgrund polizeilicher Anordnung kurzfristig eingeschränkt werden musste. Mit dem Eigentümer, Einsatzkräften der Polizeistation Dieburg sowie der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gelang es gemeinsam das Tier einzufangen und wohlbehalten zurück in das Gehege zu bringen. Warum der Emu ausbüxen konnte ist unklar.

Bild: Polizeistation Dieburg

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main