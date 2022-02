Ab sofort buchbar: Impftermine für Kinder am 12. März 2022

In den Impfambulanzen in Reinheim und im darmstadtium werden am Samstag, 12. März 2022, nach vorheriger Terminvereinbarung Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren durchgeführt. Es sind Erst- und Zweitimpfungen möglich, auch wenn die Erstimpfung nicht in einer der Impfambulanzen stattfand. Die entsprechenden Termine können über die Plattform Terminland gebucht werden: https://liup.de/impfambulanzen.

Die Eltern erhalten nach der Buchung eine Bestätigungsmail mit allen wichtigen Informationen. Zum Einsatz kommt der eigens für Kinder zugelassene Impfstoff von Biontech. Am Impftag selbst werden Kinderärzte vor Ort sein und die notwendige Aufklärung leisten. Die STIKO empfiehlt aktuell die Impfung für vorerkrankte Kinder und für solche, die Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf haben, weil sie selbst nicht geimpft werden können oder bei denen der begründete Verdacht auf einen nicht ausreichenden Schutz nach Impfung besteht (z. B. Menschen unter relevanter immunsuppressiver Therapie). Bei individuellem Wunsch und Risiko-Akzeptanz der Kinder und Sorgeberechtigten sowie nach einem ärztlichen Beratungsgespräch können auch Kinder ohne Vorerkrankung geimpft werden.

Auch am 26. Februar 2022 sind noch Impftermine für Kinder im darmstadtium und der Reinheimer Impfambulanz buchbar. An beiden Standorten werden sie im 14-tägigen Turnus angeboten.

Quelle: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg