54-Jährige nach Brand in Klinik verstorben

Lebensbedrohliche Verletzungen erlitt eine 54 Jahre alte Bewohnerin einer Wohnung in Darmstadt, nachdem dort am Freitagabend (11.02.2022) aus noch ungeklärter Ursache ein Brand ausbrach. Die Feuerwehr konnte bei ihrem Einsatz am Steubenplatz das Feuer schnell löschen und die alleine in ihrer Wohnung befindliche Frau bergen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste sie in eine Spezialklinik verbracht werden. Anwohner hatten kurz nach 23.30 Uhr die Rettungsdienste alarmiert, nachdem sie auf eine Rauchentwicklung aufmerksam wurden. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei nimmt zur Ursache die Ermittlungen auf.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen