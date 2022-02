Impfambulanzen in Darmstadt und im Landkreis weisen auf freie Termine hin – Impfen ohne Termin weiterhin jeden Mittwoch in der Bessunger Straße sowie in Reinheim und Pfungstadt

In den Darmstädter Impfambulanzen an der Bessunger Straße, im darmstadtium und in den Impfambulanzen von Reinheim und Pfungstadt sind in der Kalenderwoche 07/2022 noch Termine frei. Vereinbaren kann man sie weiterhin über das Terminbuchungsportal online auf www.darmstadt.de oder https://www.liup.de/impfambulanzen. Jugendliche bis 15 Jahre müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.

Ohne Termin geimpft wird weiterhin jeden Mittwoch in der Zeit von 12 bis 18.30 Uhr an der Bessunger Straße in Darmstadt sowie in den Ambulanzen von Reinheim und Pfungstadt. Wer sich immunisieren lassen will, muss folgende Unterlagen mitbringen: Ausweis (Personalausweis oder Reisepass), Impfausweis und Krankenkassenkarte sowie der ausgefüllte aktuelle Aufklärungsbogen und Anamnesebogen (Download auf der RKI Seite).

Freie Termine gibt es auch noch für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren im darmstadtium. Kinder können für den 12. und dann wieder für den 26. Februar 2022 angemeldet werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt