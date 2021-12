24-Jährige sexuell belästigt – Unbekannter Fahrradfahrer greift jungen Frau an die Brust – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Nach einer sexuellen Belästigung, die sich am Freitag (10.12.21) in der Berliner Allee in Darmstadt ereignete, hat das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Hinweisgeber.

Bei dem Tatort handelt es sich um einen Verbindungsweg zweier Gebäudekomplexe in der Berliner Allee, die in der Nähe eines Paketshops liegen. Nach ersten Ermittlungen befand sich dort gegen 18 Uhr eine 24-jährige Darmstädterin auf ihrem Heimweg, als ihr plötzlich ein noch unbekannter Fahrradfahrer entgegenkam und beim Vorbeifahren unvermittelt an die Brust der jungen Frau griff. Danach entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Er wurde als männlich, circa 45 bis 55 Jahre alt und etwa 1,70 bis 180 Meter groß beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einer dunklen Hose bekleidet und trug eine Stoffjacke mit aufgesetzter Kapuze. Der Flüchtende hatte einen schwarzen Vollbart und war auf einem dunkelgrauen Citybike unterwegs. An dem Fahrrad waren zwei Satteltaschen angebracht mit hellen Nähten angebracht. Auf den Taschen wurden drei Buchstaben wahrgenommen.

Die Kripobeamten haben ein Verfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet und fragen: Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist der Beschriebene im Vorfeld oder nach dem Geschehen in Tatortnähe aufgefallen? Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen