Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet kostenfreie Lesestart-Sets in der Stadtbibliothek Darmstadt an

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet seit November 2021 kostenfreie Lesestart-Sets in der Stadtbibliothek Darmstadt an. Ab sofort können sich Eltern mit dreijährigen Kindern kostenfrei ein Set in der Hauptstelle der Stadtbibliothek der Wissenschaftsstadt Darmstadt und in den Zweigstellen Eberstadt und Kranichstein abholen. Ein Set besteht aus einer kleinen Stofftasche mit einem altersgerechten Bilderbuch und einer mehrsprachigen Broschüre mit Informationen und Lesetipps für Eltern. Die Sets für ein- und zweijährige Kinder waren in den letzten beiden Jahren bei den beteiligten Kinderärzten erhältlich.

Bildungsdezernent Holger Klötzner: „Frühkindliche Leseförderung ist enorm wichtig. Daher war es uns wichtig, dass die Stadtbibliothek der Wissenschaftsstadt Darmstadt an dieser Aktion teilnimmt. Wir laden alle Eltern und Kinder, die es betrifft dazu ein, das Angebot wahrzunehmen. Bei dieser Gelegenheit können Familien außerdem das umfangreiche Angebot der Stadtbibliothek kennenlernen und sich anmelden. Neben Büchern, Hörbüchern, Spielen und Filmen stehen in der Elternbibliothek Medien mit Erziehungs- und Gesundheitstipps für Kinder zur Ausleihe bereit.“

„Lesestart 1-2-3“ ist ein bundesweites Programm zur Sprach- und Leseförderung von Familien mit Kindern an dem bundesweit 5200 Bibliotheken teilnehmen. Es wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und von der Stiftung Lesen in Mainz durchgeführt. Das Programm läuft über 8 Jahre. Mehr Infos gibt es auf: https://www.lesestart.de/

