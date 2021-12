Vandalen im Schulgebäude – Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen Freitag (03.12.) und Samstag (04.12.21) haben Vandalen in den Räumen einer Schule in der Darmstädter Heinrichstraße gewütet und einen geschätzten Sachschaden von rund 5000 Euro verursacht. Die Polizei in Darmstadt ermittelt, hat ein Verfahren wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Unbekannten mit einem Stein die gläserne Eingangstür eingeworfen und sich auf diesem Weg Zugang zu dem Gebäude verschafft. Dort angekommen schnappten sie sich einen Feuerlöscher und entleerten diesen in zwei Büroräumen. Das Kommissariat 43 ist mit dem Fall betraut. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten für sachdienliche Informationen zu erreichen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen