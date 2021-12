Nikolaus besucht am 6. Dezember den Zoo Vivarium

Am Montag, 6. Dezember 2021, besucht der Nikolaus den Zoo Vivarium und stattet seinen Freunden in Darmstadts Tiergarten einen Besuch ab. Alle Kinder sind eingeladen, den Nikolaus bei einem kleinen Rundgang durch den Zoo zu begleiten. Kinder können ihre Laternen mitbringen und so den Weg in der Dämmerung ausleuchten. Im Anschluss an den Spaziergang hat der Nikolaus für jedes Kind eine kleine Überraschung.

Aufgrund der aktuellen Corona-Vorgaben werden alle Teilnehmer gebeten, auf die Abstandsregel zu achten. Treffpunkt ist um 16 Uhr an der Zooschule im Schnampelweg 5. Es gelten die regulären Eintrittspreise und die 2G-Regel.