Digitale Bürgerbeteiligung: Vorstellung der Planungsvarianten für die Altstadtanlage

Am Dienstag, den 23. November 2021, von 19 bis 21 Uhr ein, sind alle Bürger*innen eingeladen, um erste Planungsvarianten für die Altstadtanlage mit Planungsdezernent Michael Kolmer online in einer Videokonferenz anzuschauen, zu diskutieren und Hinweise für die weitere Planung einzuholen.

Die Bürgerinnen und Bürger sowie die Mitglieder der Lokalen Partnerschaft (ein Gremium mit Bewohnerinnen und Bewohnern des Stadtumbaugebiets sowie unterschiedlichen dort tätigen Akteurinnen und Akteuren), die sich für die Planungsvarianten für die Neugestaltung der Altstadtanlage interessieren und Vorschläge und Anregungen dazu einbringen wollen, können sich bis 22. November einen Einladungslink senden lassen. Dazu genügt eine E-Mail an altstadtanlage.darmstadt [at] nh-projektstadt [do] de. Zur Teilnahme notwendig ist lediglich ein internetfähiger PC/Laptop/Tablet mit Mikrofon.

Bürgerinnen und Bürger, die nicht an der digitalen Bürgerinformationsveranstaltung teilnehmen, können sich im Nachgang die Planungsvarianten in Ruhe zu Hause am PC anschauen und kommentieren. Vier Wochen lang, vom 23. November bis zum 21. Dezember 2021, können Interessierte auf der Darmstädter Beteiligungsplattform https://da-bei.darmstadt.de ebenfalls ihre Meinungen zu den Planungsvarianten einbringen.

Quelle: Büro der Bürgerbeauftragten Darmstadt