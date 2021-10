Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus in Darmstadt

Am späten Dienstagabend (19.10.21) brannte in der Darmstädter Innenstadt der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses. Gegen 23:00 Uhr riefen mehrere Anwohner, Nachbarn und Passanten bei Feuerwehr und Polizei über Notruf an und meldeten Rauch und Flammen aus dem Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Schneider-Straße. Nach derzeitigem Sachstand hatten alle acht Bewohner das Haus verlassen. Zwei Bewohner erlitten durch eingeatmete Rauchgase leichte Verletzungen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen