Wixhausen: Vandalen auf dem Friedhof ? – Polizei ermittelt wegen Störung der Totenruhe

Im Zusammenhang mit der offenbar mutwilligen Verwüstung von mindestens sechs Grabstätten auf dem Friedhof im Auwiesenweg in Wixhausen ermittelt die Polizei wegen Störung der Totenruhe. Am Freitagnachmittag (15.10.21) waren den Beamten die Beschädigungen gemeldet worden, die unter anderem das Herausreißen von Blumen und Grabbeilagen umfassen. Ersten Erkenntnissen zufolge reicht die Tatzeit nicht länger als bis zum Dienstag (12.10.21) zurück. Zeugenhinweise werden an die Beamten des Kommissariats unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen