Griesheim: An den Po gefasst – Unbekannter belästigt 16-Jährige sexuell – Wer kann Hinweise geben?

Am Sonntag (17.10.21), gegen 21 Uhr, hat ein noch unbekannter Mann eine 16-Jährige in der Griesheimer Jahnstraße sexuell belästigt, ihr an den Po gefasst und anschließend die Flucht auf seinem Fahrrad ergriffen.Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise zu dem flüchtenden Täter geben können. Dieser war zum Zeitpunkt der Tat dunkel gekleidet. Er trug eine dunkle Basecap und war auf einem dunklen Fahrrad unterwegs. Weitere Details zu seiner Beschreibung liegen den Beamten nicht vor. Vor diesem Hintergrund werden sachdienliche Hinweise an die Ordnungshüter unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen