Nächster furioser Heimdreier für die Lilien

Dank eines weiteren Bölle-Spektakels setzte sich der SV Darmstadt 98 am Sonntag (17.10.21) mit 3:0 (1:0) gegen den Bundesliga-Absteiger Werder Bremen durch. Fabian Holland per Traumtor (45.) und Luca Pfeiffer per Doppelpack (65., 71.) trafen für die Hausherren, die damit nach 10 Spieltagen starke 16 Zähler aufweisen. Zum ausführlichen Spielbericht…