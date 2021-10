17-Jähriger von kriminellem Trio attackiert und beraubt – Zeugen gesucht

Ein 17-Jähriger aus Griesheim ist am späten Samstagabend (16.10.21), gegen 23 Uhr, in Darmstadt von drei noch unbekannten Tätern im Herrngarten in der Nähe des Aktivspielplatzes, unvermittelt attackiert und beraubt worden. Während einer der Kriminellen den Griesheimer zweimal mit der Faust ins Gesicht schlug, schnappten sich dessen Komplizen seine Weste und erbeuteten damit zudem die Geldbörse des jungen Mannes. Im Anschluss flüchtete das Trio.

Einer der Kriminellen wurde auf etwa 14 bis 20 Jahre geschätzt. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Als auffällig wurde seine rote Wollmütze wahrgenommen. Zu seinen beiden Begleitern liegen derzeit keine Beschreibungen vor. Im Nachgang konnte der Geschlagene seine Weste in unmittelbarer Tatortnähe wieder auffinden. Von seiner Geldbörse fehlte bislang jedoch jede Spur.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K35) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Zeugenhinweise, die der Aufklärung der Tat dienen, werden von den Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

