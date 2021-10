19-Jähriger im Herrngarten ausgeraubt

Einem 19-Jährigen wurde in der Nacht zum Samstag (08.-09.10.10.21) die Umhängetasche der Marke Picard im Darmstädter Herrngarten geraubt. Der junge Mann gab gegenüber der Polizei an, dass er am Abend am Aktivspielplatz gesessen habe. Dort verweilte zu dem Zeitpunkt auch eine größere Gruppe, bis zu 14 Personen, die Alkohol tranken. Zwischen dem 19-Jährigen und der Gruppe soll es dann gegen 0.30 Uhr zu Streitigkeiten gekommen sein. Im weiteren Verlauf sei er dann niedergeschlagen und beraubt worden. Die Polizei (K 35) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Telefon: 06151 / 969-0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen