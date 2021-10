Endspurt am Gleisdreieck Alsfelder Straße – Schienenersatzverkehr nach Arheilgen und Kranichstein in den Herbstferien

Die Bauarbeiten für das neue Gleisdreieck an der Alsfelder Straße stehen vor dem Abschluss. In den hessischen Herbstferien werden die neuen Gleise baulich verbunden und damit das Gleisdreieck fertig gestellt. Diese neue Verbindung ermöglicht es, dass Straßenbahnen bei Betriebsstörungen in Zukunft auch zwischen den Streckenabschnitten nach Kranichstein und Arheilgen pendeln können. Damit wird das Straßenbahnnetz des Unternehmens flexibler, was auch für Fahrgäste Vorteile bietet. Der Abschluss der Bauarbeiten ist voraussichtlich im November 2021.

Ersatzbusse zwischen Luisenplatz und Arheilgen sowie Kranichstein

Während der hessischen Herbstferien verkehren von 9. bis 24. Oktober 2021 auf den Linien 5, 6, 7 und 8 zwischen dem Luisenplatz und den Endhaltestellen „Kranichstein Bahnhof“ sowie „Arheilgen Dreieichweg“ Busse statt Bahnen als Linien 5E, 7E und 8E. Die Busse fahren montags bis sonntags im 7,5-Minuten-Takt.

Durch den Schienenersatzverkehr ergeben sich auf der Linie 5 folgende Haltestellenänderungen:

Abfahrt der Ersatzbusse am Luisenplatz an Platz 1 vor dem Luisencenter.

Zusätzlicher Halt der Ersatzbusse an der Haltestelle „Schloss“.

Die Haltestellen „Willy-Brandt-Platz“, „Pallaswiesenstraße“ und „Rhönring“ entfallen.

Die Haltestelle „Messplatz“ ist in die Arheilger Straße südlich des Kreisels verlegt, die Haltestellen „Nordbad“ und „Eissporthalle“ an den Rand der Arheilger Straße, die Haltestelle „Borsdorffstraße“ ist in die Jägertorstraße, die Haltestelle „Gruberstraße“ in die Gruberstraße jeweils in die Nähe der regulären Haltestelle verlegt.

Wegen Bauarbeiten in der Bartningstraße sind die dort gelegenen Haltestellen in die Jägertorstraße verlegt: „Esselbornstraße/Ökumenisches Gemeindezentrum“ auf Höhe der Waltherstraße, „Institutszentrum“ kurz vor die Einmündung in die Bartningstraße.

Zwischen Luisenplatz und Arheilgen verkehren Ersatzbusse als Linien 7E und 8E. Durch den Schienenersatzverkehr ergeben sich folgende Haltestellenänderungen:

Abfahrt der Ersatzbusse am Luisenplatz an Platz 3 vor dem Merck-Haus

Die Haltestelle „Maulbeerallee“ entfällt.

Die Haltestellen „Merck“ und „Nordbahnhof“ (Fahrtrichtung Innenstadt) sind an den Rand der Frankfurter Straße verlegt.

Die Abfahrtszeiten der Linie WX an der Haltestelle „Dreieichweg“ werden an die Fahrpläne der Ersatzbuslinien angepasst.

Auch die folgenden Straßenbahnlinien sind von Änderungen betroffen:

Die Linie 3 verkehrt über die Rheinstraße.

Die Linie 6 wird ab „Willy-Brandt-Platz“ über die Bismarckstraße Richtung Hauptbahnhof umgeleitet.

Die Linie 7 verkehrt wochentags in den Hauptverkehrszeiten zwischen Eberstadt und „Kongresszentrum“. In den Randzeiten und am Wochenende verkehrt die Linie 7 über die Bismarckstraße bis zum Hauptbahnhof.

Die Linie 8 wird ab „Willy-Brandt-Platz“ über die Bismarckstraße Richtung Hauptbahnhof umgeleitet.

Die Fahrradmitnahme und der Fahrkartenkauf sind in den Ersatzbussen nicht möglich, Fahrkarten gibt es an den Automaten oder in der kostenlosen App der HEAG mobilo.

Umleitungen für Auto und Fahrradverkehr

Bis 24. Oktober 2021 ist weiterhin die Einfahrt in die Alsfelder Straße von der Frankfurter Straße aus gesperrt. Im Bereich der Baustelle ist die Frankfurter Straße während der Bauarbeiten in beide Richtungen auf eine Fahrspur verengt. Für den Autoverkehr in das Gewerbegebiet östlich der Frankfurter Straße ist eine Umleitung über den Martin-Luther-King-Ring ausgeschildert. Da der Radweg entlang der Frankfurter Straße in Richtung Norden im Bereich der Baustelle liegt, wird der Fahrradverkehr von Süden kommend bereits über den Rhönring, die Arheilger Straße und die Marburger Straße umgeleitet.

Weitere Informationen

Die HEAG mobilo setzt vor und zu Beginn des Schienenersatzverkehrs nach Arheilgen und Kranichstein Infopersonal am Luisenplatz und am Hauptbahnhof ein.

Download: Belegungsplan Luisenplatz Herbstferien 2021 (JPG, 440 KB), Liniennetzplan Straßenbahn Herbstferien 2021 (JPG, 1 MB), Faltblatt Gleisdreieck Alsfelder Straße Herbstferien 2021, Fahrplan der Linie 1 von 9. bis 24. Oktober 2021, Fahrplan der Linie 2 von 9. bis 24. Oktober 2021, Fahrplan der Linie 3 von 9. bis 24. Oktober 2021, Fahrplan der Ersatzbuslinien 5E, 7E und 8E von 9. bis 24. Oktober 2021, Fahrplan der Linie 6 von 9. bis 24. Oktober 2021, Fahrplan der Linien 7 und 8 von 9. bis 24. Oktober 2021, Fahrplan der Linie WX von 9. bis 24. Oktober 2021

Quelle: HEAG mobilo GmbH