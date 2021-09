Linie 5E: Haltestellen entfallen

Aufgrund des 10-Freunde-Triathlons im Bürgerpark-Nord in Darmstadt fährt die Ersatzbuslinie 5E am Sonntag (05.09.21) bis 18:54 Uhr in beide Fahrtrichtungen eine Umleitung. Die Haltestellen „Messplatz“, „Nordbad“ und „Eissporthalle“ entfallen. Ersatzweise werden die Haltestellen „Kopernikusplatz“, „Taunusplatz“, „Am Karlshof“, „Schwarzer Weg“ und „Kastanienallee“ angefahren.