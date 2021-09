Eberstadt: Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro von Baustellengelände entwendet – Wer kann Hinweise geben?

Zahlreiche Werkzeuge, darunter unter anderem Fräsen, Bohrgeräte und Bohrhammer, haben Diebe in der Nacht zum Freitag (02.-03.09.21) von einem Baustellengelände in der Heidelberger Landstraße, Ecke Odenwaldstraße in Darmstadt-Eberstadt mitgehen lassen. Über ein Baugerüst hatten sich die Täter Zugang zu dem Gelände verschafft und die Beute von dem Gelände abtransportiert. Der Wert der Geräte wird derzeit auf mindestens 4000 Euro geschätzt. Das Kommissariat 42 von der Darmstädter Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Wer in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 21.30 Uhr und Freitagmorgen, 8 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten konnte, wird gebeten, sich bei den Beamten zu melden. Alle sachdienlichen Hinweise werden von den Ermittlern unter der Rufnummer 06157/95090 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen