Weitere Quartiersimpfungen: Impfteams kommen nach Arheilgen und in die Heimstättensiedlung

Das Impfzentrum der Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet im Rahmen der sogenannten Quartiersimpfungen Vor-Ort-Impftermine für Bürgerinnen und Bürger in Arheilgen und der Heimstättensiedlung an. Verimpft wird ein mRNA-Impfstoff.

Geimpft wird in Arheilgen am Dienstag, den 24. August 2021, von 14 bis 18 Uhr im Löwensaal des „Goldnen Löwen“ in der Frankfurter Landstraße 153, 64291 Darmstadt.

Am Sonntag, den 29. August 2021, sind die Impfteams von 14 bis 18 Uhr in der Matthäus Gemeinde der Heimstättensiedlung, Heimstättenweg 75, 64295 Darmstadt.

Terminvereinbarungen sind nicht nötig. Bürgerinnen und Bürger, die sich impfen lassen möchten, müssen aber mindestens 18 Jahre alt sein.

Wer sich impfen lassen will, muss folgende Unterlagen zum Impftermin mitbringen: Ausweis (Personalausweis oder Reisepass), den Impfausweis und die Krankenkassenkarte. Da keine Termine vergeben werden, kann es mitunter zu Wartezeiten kommen.

