Sonderimpfaktion bei der Darmstädter Tafel

Das Impfzentrum der Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet im Rahmen der Vor-Ort-Impftermine für Bürgerinnen und Bürger eine weitere Sonderimpfaktion an: Am Donnerstag, den 26. August 2021, wird von 10 bis 14 Uhr bei der Darmstädter Tafel in der Bismarckstraße 100, 64293 Darmstadt, geimpft. Verimpft wird das Vakzin von Johnson & Johnson.

Terminvereinbarungen sind nicht nötig. Da keine Termine vergeben werden, kann es mitunter zu Wartezeiten kommen. Bürgerinnen und Bürger, die sich impfen lassen möchten, müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Es sind Lichtbildausweis (beispielsweise den Personalausweis oder Reisepass), Impfausweis und Krankenkassenkarte mitzubringen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt