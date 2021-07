Wixhausen: Brand einer Gartenhütte weitet sich auf angrenzendes Wohnhaus aus

Im Gegensatz zu anderen Medien gibt es hier keine “Paywall”, denn die Meldungen sollen für alle offen ein. Wenn jeder, der die Nachrichten aus Darmstadt und Umgebung liest, dabei hilft, dies zu finanzieren, wird es DarmstadtNews.de auch weiterhin geben. Hier kannst Du unterstützen: via PayPal.

Am Montag (19.07.21) kam es gegen 19:45 Uhr in der Ludwig-Thoma-Straße in Darmstadt-Wixhausen zu einem Brand einer unmittelbar angebauten Gartenhütte eines Einfamilienhauses. Der Brand weitete sich zunächst unbemerkt von der Gartenhütte auf den Dachstuhl des Hauses aus.

Nachbarn und Anwohner bemerkten schließlich gegen 19:50 Uhr den starken Rauch und verständigten geistesgegenwärtig die Feuerwehr. Die Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Hause, konnten sich jedoch unverletzt in Sicherheit bringen.

Durch ein schnelles Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf die weiteren Stockwerke des Hauses verhindert werden.

Eingesetzt waren die Freiwillige Feuerwehr Wixhausen, die Berufsfeuerwehr Darmstadt, ein Rettungswagen und das 3. Polizeirevier Darmstadt. Der Gesamtschaden wird auf über hunderttausend Euro geschätzt. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar. Die fünf Bewohner des Hauses sind bei Verwandten untergekommen. Die Brandursache betreffend der Gartenhütte ist bislang ungeklärt. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen