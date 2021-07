Linie H: Haltestellen in Darmstadt entfallen

Wegen Bauarbeiten in der Kranichsteiner Straße fährt die Linie H von Montag (19.07.) an bis einschließlich 13. August 2021 eine Umleitung. Die Haltestellen „Schwarzer Weg“ sowie „Kastanienallee“ entfallen. Bei Fahrten mit dem Fahrziel „Kesselhutweg“ sowie von der Haltestelle „Kesselhutweg“ kommend ist die Haltestelle „Am Karlshof“ in die Kranichsteiner Straße auf Höhe der Hausnummer 56 verlegt. Bei Fahrten mit dem Fahrtziel „Alfred-Messel-Weg“ wird die reguläre Haltestelle „Am Karlshof“ angefahren.