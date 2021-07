Flüchtiger Mercedesfahrer hinterlässt eine Spur der Verwüstung nach mehreren Verkehrsunfallfluchten in Brandau, Hoxhohl, Nieder-Modau und Eberstadt

Am Sonntag (04.07.2021), ab 18:50 Uhr, verursachte eine unbekannte Person mit ihrem schwarzen Mercedes gleich mehrere Verkehrsunfälle auf ihrer Fahrt zwischen Brandau und Darmstadt-Eberstadt. Gegen 18:50 Uhr befuhr der schwarze Mercedes die Straße: Am Sandrain in Brandau. Hier prallte das Fahrzeug beim Abbiegen gegen einen Zaun und eine Hecke eines dortigen Anwesens. Dabei verlor das Fahrzeug diverse Teile. Anschließend setzte der Fahrer unmittelbar seine Fahrt in Richtung Hoxhohl fort. Bei der Fahrt auf der L3099 zwischen Brandau und Hoxhohl kam der schwarze Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild und schließlich in den Straßengraben. Auch hier setzte der Fahrer die Fahrt in den Straßengraben und dann wieder auf die Landesstraße 3099 fort. In Nieder-Modau bog der Fahrer von der Odenwaldstraße nach links auf die K 137 ab, verlor dabei jedoch zum wiederholten Male die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam erneut nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Fahrzeug gegen einen Gartenzaun. Auch hier wurden Fahrzeugteile aufgefunden. Vor Ort berichteten Zeugen über einen schwarzen Mercedes, welcher kurz zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit den Unfall verursacht hat. Schließlich setzte auch hier der Fahrer seine wilde Fahrt fort und fuhr in Richtung Frankenhausen weiter. Weitere Zeugen meldeten kurz darauf einen weiteren Verkehrsunfall am Mühltlalbad in Eberstadt. Dort konnten Zeugen beobachten, wie der schwarze Mercedes gegen einen Leitpfosten prallte und weitere Fahrzeugteile verlor.

Der schwarzer Mercedes müsste massiv an der Fahrzeugfront beschädigt sein, Abblendlicht und Nebelscheinwerfer müssten zumindest teilweise nicht mehr funktionstüchtig / vorhanden sein!

Der entstandene Schaden beläuft sich derzeit auf ca. 3,500 Euro.

Zeugen die den flüchtigen Mercedesfahrer gesehen haben oder weitere Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt zu melden! Tel: 06154/6330-0

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen