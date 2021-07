Dieb nutzt Gelegenheit und entwendet offenstehendes Auto – Flucht währt nur kurz – Polizei nimmt 45-jährigen Tatverdächtige fest

Am Donnerstagvormittag (01.07.21) hat ein 45 Jahre alter Mann in Darmstadt die Gelegenheit einer offenstehenden Autotür genutzt und gegen 10.30 Uhr einen geparkten Opel Zafira entwendet. Zum Zeitpunkt der Tat stand das Auto auf einem Supermarktparkplatz in der Eschollbrücker Straße und war für wenige Minuten aus dem Sichtfeld der Besitzerin geraten. Unglücklicherweise befand sich zudem der Autoschlüssel im Innenraum. Mit dem Opel trat der Kriminelle die Flucht an. Doch die Fahrt währte nicht lange und der Mann wurde rasch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung im Bereich der Heinrichstraße gestoppt. Nach seiner Festnahme wurde er zur Wache gebracht. Dort wurde Anzeige erstattet, gleich mehrere Verfahren eingeleitet und seine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt. Er wird sich nun zukünftig unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls strafrechtlich verantworten müssen. Weil er zudem keinen Führerscheinvorweisen konnte, wird gegen ihn auch wegen des Fahrens ohne Führerschein ermittelt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen