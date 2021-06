Eberstadt/Pfungstadt: Nachtragsmeldung zu „Foto kursiert in Chatgruppen“

Nachdem das Foto eines Mannes in Chatgruppen kursierte und am Montagmittag (28.06.21) die Polizei in auf den Plan rief (wir haben berichtet), konnte die abgebildete Person von der Polizei noch am Abend in der Stresemannstraße in Eberstadt festgestellt werden.

Gegen 19 Uhr alarmierten mehrere Passanten die Polizei und gaben an, dass sich die abgebildete Person des kursierenden Fotos im dortigen Bereich aufhalten soll. Umgehend begaben sich Streifen zum Einsatzort. Da sich um ihn bereits mehrere Menschen gesammelt hatten, wurde der 37-Jährige von einer Streife zur Aufklärung des Sachverhalts zur Polizeistation gebracht. Von diesem Einsatz soll ersten Kenntnissen zufolge bereits ein Bild in den sozialen Medien kursieren.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll das Foto des 37-jährigen Mannes, welches in mehreren sozialen Netzwerken zuvor verbreitet wurde, bei einem Bolzplatz in der Kirnbergerstraße in Darmstadt aufgenommen worden sein. Den Ermittlerinnen und Ermittlern liegen derzeit keine Hinweise vor, dass im dortigen Bereich oder im Raum Pfungstadt Kinder angesprochen wurden.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse bittet die Polizei nochmals dringend von privaten Fahndungen in sozialen Medien abzusehen. Hierbei wird erheblich in die Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Person gegriffen. Das Verbreiten des Fotos sowie die Behauptung von Tatsachen, die dafür geeignet sind eine Person herabzuwürdigen, können strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen