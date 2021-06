Heinerfest-Absage: Keine Terminänderung bei der Abfallentsorgung – Kompostierungsanlage, Sonderabfall-Sammelstelle und Recyclinghof geöffnet

Wegen der Absage des Heinerfestes ändern sich die Termine in Darmstadt für die Leerung der Restabfall-, Bioabfall- und Altpapierbehälter sowie für die Wertstofftonnen am Montag, 5. Juli 2021, nicht. Alle Sammlungen erfolgen am ursprünglichen Leerungstag.

Die aktuellen Abfuhrtermine sind in der Abfallkalender-App und auf den EAD-Internetseiten unter www.ead.darmstadt.de, Direktlink „Abfallkalender“ abrufbar. Auch die EAD-Infomail-Kunden werden automatisch pünktlich erinnert.

Die Kompostierungsanlage des EAD in der Eckhardwiesenstraße 25 sowie die Sonderabfall-Sammelstelle und der Recyclinghof des EAD im Sensfelderweg 33 sind am Montag, 5. Juli 2021, geöffnet.