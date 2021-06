Fahrrad mit individuellem Code versehen lassen – 1. Polizeirevier lädt zur Fahrradcodierung ein

Das 1. Polizeirevier in Darmstadt lädt Interessierte am Dienstag, den 29. Juni 2021, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zur kostenlosen Fahrradcodierung auf dem Gelände des Reviers in der Bismarckstraße ein.

Da die Termine begehrt und erfahrungsgemäß schnell ausgebucht sind, bitten die Beamtinnen und Beamten um Voranmeldung. Diese werden montags bis freitags unter der Rufnummer 06151/969-3603 in der Zeit von 7-14 Uhr entgegengenommen.

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potentiellen Dieben schützen können, wird ein Identifikations-Dokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt. Außerdem gilt, Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen