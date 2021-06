Der Bücherbus nimmt seinen Betrieb wieder auf

Nach der coronabedingten Schließung fährt der Bücherbus der Wissenschaftsstadt Darmstadt ab Dienstag, 8. Juni 2021, wieder unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen die Nachmittagshaltepunkte in den Stadtteilen an.Das Betreten des Bücherbusses ist möglich. Aktuell darf sich maximal ein Besucher oder eine Besucherin im Bus aufhalten, die Aufenthaltsdauer ist auf fünf Minuten begrenzt. Das Tragen einer medizinischen Maske ist erforderlich. Mittel zur Handdesinfektion stehen bereit.

Wer nicht in den Bücherbus möchte, kann weiter den Bestell- und Abholservice in Anspruch nehmen. Verfügbare Medien aus dem Bücherbus oder dem Magazin können im Vorfeld bestellt und an den gewünschten Haltepunkt bereits verbucht mitgebracht werden. Die Übergabe findet vor dem Bus statt. Bestellt werden kann per Mail an buecherbus [at] darmstadt [dot] de oder telefonisch unter 06151 13-2756. Der Bestand des Bücherbusses kann im Online-Katalog der Stadtbibliothek Darmstadt recherchiert werden. Die Rückgabe der Medien erfolgt kontaktlos außerhalb des Bücherbusses, hierfür werden Kisten bereitgestellt.

Dienstag

15.15 bis 16.30 Uhr Komponistenviertel, Mozartweg

17 bis 18.45 Uhr Europaviertel, Europaplatz

Mittwoch

14.30 bis 17.30 Uhr Arheilgen, Untere Mühlstraße

Donnerstag

14.45 bis 16.15 Uhr Bessungen, Leuchtturm

16.30 bis 18.45 Uhr Heimstättensiedlung, Heimstättenweg

Freitag

14 bis 15 Uhr Wixhausen, Verdistraße

15.15 bis 16.45 Uhr Wixhausen, Bahnhof

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt