Lastwagen gerät nach Reifenplatzer auf Gegenfahrbahn – Tödlicher Unfall auf der Bundesstraße 26

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 26 in Griesheim ist am Dienstagmittag (23.03.21) eine 60 Jahre alte Frau ums Leben gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 38-jähriger Lastwagenfahrer gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße von Griesheim in Richtung Wolfskehlen unterwegs. Auf Höhe der dortigen Kläranlage kam er laut bisheriger Ermittlungen mit seiner Sattelzugmaschine nach einem Reifenplatzer auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er im Gegenverkehr mit dem Fahrzeug einer 60 Jahre alten Frau. Die Griesheimerin erlitt bei dem Zusammenprall so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Wieso es zum Reifenplatzer kam, muss im Rahmen der noch andauernden Ermittlungen geprüft werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Bundesstraße in diesem Bereich für mehrere Stunden voll gesperrt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen