3. Auflage des Ausbildungsatlas wird an den Schulen verteilt

Alle Schülerinnen und Schüler, die auf der Suche nach der passenden Ausbildung sind, können sich nun in einem praktischen Leitfaden informieren. Auf insgesamt 63 Seiten bietet der frisch erschienene Ausbildungsatlas Entscheidungshilfe in Form von Berufs- und Firmenprofilen und gibt darüber hinaus praktische Tipps. Der von der Stadtverwaltung in Auftrag gegebene Atlas wird derzeit an die Abgangsklassen des Schuljahres 2021/2022 aller weiterführenden Schulen und relevanten Institutionen verteilt und ist zudem auch im Bürgerinformationszentrum, der Stadtbibliothek und der Volkshochschule kostenlos erhältlich. Die Verteilung an die Schulen erfolgt auch durch LieferRad Darmstadt.

Bürgermeister Rafael Reißer: „Die positive Resonanz auf die bereits erschienenen Auflagen des Ausbildungsatlasses hat mir die Entscheidung, dies fortzuführen, einfach gemacht. Für mich als Schuldezernent sind attraktive Berufsbilder, Wissenswertes zum jeweiligen Bewerberprofil und Fakten über Ausbildungsdauer und Vergütung bedeutende Kriterien bei der Entscheidung für eine Berufsausbildung.“

Die 3. Auflage des Ausbildungsatlas, den die BVB-Verlagsgesellschaft für die Wissenschaftsstadt Darmstadt erstellt hat, versteht sich als Unterstützung bei der Berufsauswahl und beschreibt zugleich die wirtschaftliche Vielfalt und unternehmerische Leistungsfähigkeit von Darmstadt. Wichtige Ausbildungsbetriebe aus Handel, Handwerk und Industrie stellen sich dabei als Partner der Region vor. Hilfreiche Tipps für die Erstellung aussagekräftiger Bewerbungsunterlagen runden den Inhalt der Broschüre ab.

Das Magazin richtet sich dabei in erster Linie an Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen, aber auch an Eltern, Lehrkräfte und Berufsberatungen sowie an Führungskräfte der heimischen Wirtschaft, ansiedlungswillige Unternehmen und Investoren.

Viele Unternehmen haben die Gelegenheit genutzt, sich in dieser multimedialen Publikation werbewirksam und dauerhaft zu präsentieren. Neben der Druckausgabe ist das gesamte Magazin auch hier zu finden.

Zudem besteht bei den Anzeigen aus der Online-Publikation eine Verlinkung zur Homepage des inserierenden Unternehmens.

Herausgegeben wurde der Wegweiser von der BVB-Verlagsgesellschaft, die seit 30 Jahren kommunale Publikationen erstellt. Die Stadt und die BVB-Verlagsgesellschaft mbH bedanken sich bei allen beteiligten Unternehmen für die freundliche Unterstützung bei der Umsetzung dieses Projektes.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt