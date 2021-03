Schlägerei in Straßenbahn

Am Freitagabend (12.03.21) wurde um 21:05 Uhr in Darmstadt eine Schlägerei zwischen zwei Männern in der Straßenbahn der Linie 9 gemeldet.

Die Bahn war auf dem Weg in die Innenstadt, als einer der beiden Männer den anderen, einen 34-Jährigen, unvermittelt angriff. Durch den Straßenbahnfahrer wurde die Bahn angehalten und einer der Männer konnte ausgesperrt werden. Danach trat dieser die Scheibe der Fahrertür ein und flüchtete.

Wenige Minuten später konnte der Flüchtige durch die Polizei angetroffen und festgenommen werden. Durch mehrere Zeugen wurde die Tat bestätigt. Nun erwartet den 31 Jahre alten Mann eine Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Beide Männer stammen aus Darmstadt und kannten sich. Sie waren zur Tatzeit alkoholisiert. Der Schläger wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung ins Gewahrsam eingeliefert.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen