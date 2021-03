Ab sofort auch in Darmstadt: Elektro-Fahrzeuge im Carsharing-Betrieb

Die HEAG book-n-drive Carsharing GmbH verbessert mit der Eröffnung der ersten Carsharing-Station für Elektrofahrzeuge das Carsharing-Angebot in der Wissenschaftsstadt Darmstadt.

Mit der Bereitstellung von zwei E-Fahrzeugen des Typs Renault Zoe setzen die HEAG book-n-drive Carsharing GmbH in Kooperation mit dem Ökoenergieversorger ENTEGA einen Meilenstein beim weiteren Ausbau des stationsbasierten Carsharings.

Die beiden Elektro-Fahrzeuge können ab sofort am kürzlich eröffneten ENTEGA-Ladepark auf dem Parkplatz Kasinostraße 96a im Rahmen des book-n-drive Carsharing-Angebots genutzt werden. Dort stehen reservierte Stellplätze mit AC Ladestationen und je 22 kW pro Ladepunkt für die Carsharing-Fahrzeuge zur Verfügung.

„Wir freuen uns, dass wir nun auch ein E-Carsharing Angebot in Darmstadt – in Kooperation mit dem Ökoenergieversorger ENTEGA – zur Verfügung stellen können. Wir planen das Angebot an E-Fahrzeugen in Darmstadt zukünftig Schritt für Schritt weiter auszubauen“, so die Geschäftsführer der HEAG book-n-drive Carsharing GmbH Reinhard Becker und Ulrich Natterer. Die HEAG book-n-drive Carsharing GmbH ist ein Joint Venture der HEAG und des Carsharing Anbieters book-n-drive. Ziel ist es, das Carsharing-Angebot in der Wissenschaftsstadt Darmstadt weiter auszubauen.

Quelle: ENTEGA AG