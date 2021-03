Wissenschaftsstadt Darmstadt veröffentlicht neue Broschüre zum Thema Schwangerschaft und Eltern werden in Darmstadt

Um werdende Mütter und Väter beim Start in die Elternschaft und ins Familienleben mit Baby zu unterstützen, hat die Netzwerkkoordination Frühe Hilfen im Familienzentrum Darmstadt in Kooperation mit dem Frauenbüro eine neue Broschüre herausgegeben. Der Wegweiser „schwanger! was? wann? wo?“ führt werdende Eltern in Darmstadt mit umfassenden Informationen durch die Zeit der Schwangerschaft und die erste Zeit nach der Geburt. Er erläutert, welche notwendigen Dinge wann und wo zu erledigen sind, aber auch welche Maßnahmen rund um das Thema Gesundheit anstehen. Alle wichtigen Punkte können in einer Checkliste abgehakt werden. Darüber hinaus sind vielfältige Unterstützungsangebote für Mütter und Väter genannt, aber auch Anlaufstellen für schwierige Situationen, Notlagen und Krisen.

Sozialdezernentin Barbara Akdeniz freut sich über die Veröffentlichung: „Mit dieser Publikation begleiten wir junge Familien durch die Schwangerschaft und die erste Zeit mit dem Baby und heißen damit alle Neugeborenen herzlich willkommen. Insbesondere beim ersten Kind und erst recht, wenn nicht alles glatt läuft oder sich Mutter oder Vater in einer schwierigen Situation befinden, ist es hilfreich, schnell auf unterstützende Informationen zugreifen zu können. Familien erhalten mit der Broschüre einen schnellen Überblick über wichtige zu erledigende Schritte sowie frühzeitige Hinweise, wo sie bei Fragen und Unsicherheiten Unterstützung und Hilfe bekommen können. Ob es sich um familiäre, gesundheitliche oder finanzielle Themen handelt, in der Broschüre ist das vielfältige Darmstädter Netz an Beratungs- und Anlaufstellen zu finden.“

Die gedruckte Broschüre ist kostenfrei erhältlich im Bürgerinformationszentrum auf dem Luisenplatz. Zudem kann sie bei der Netzwerkkoordination Frühe Hilfen unter fruehe-hilfen [at] darmstadt [dot] de und dem Frauenbüro unter frauenbuero [at] darmstadt [dot] de angefordert werden. Auf dem Darmstadt-Wegweiser für Familien steht sie unter www.familien-willkommen.de/Rund_um_die_Geburt als digitale Version zur Verfügung.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt