Kostenlose Corona-Antigenschnelltests im Landkreis Darmstadt-Dieburg und Darmstadt geplant

In einer gemeinsamen Videokonferenz des Landkreises, der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der R-Biopharm AG aus Pfungstadt wurde am Freitagmittag (19.02.21) über die Möglichkeit Corona-Antigenschnelltests für die Menschen im LaDaDi und in Darmstadt anzubieten, gesprochen.

Mögliche wäre, dass es im LaDaDi und Darmstadt jeweils mehrere Standorte geben könnte, an denen sich sowohl die Menschen aus dem Kreis als auch aus der Stadt wohnortunabhängig testen lassen können. „Auch wir möchten den Menschen im Landkreis und Darmstadt niederschwellige Testangebote bieten. Die Antigenschnelltests schützen zwar nicht vor einer Ansteckung, aber sie sind neben dem Impfen ein zusätzlicher wichtiger Schritt hin zu weiteren Öffnungen und Lockerungen“, erläutern Landrat Klaus Peter Schellhaas und Oberbürgermeister Jochen Partsch.

Weitere Gespräche zwischen Kreis, Stadt und R-Biopharm dazu sind geplant.

Quelle: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg