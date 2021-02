Berufsorientierung: IHK bietet digitale Sprechstunden für Eltern an

Wegen Corona findet in den Schulen aktuell kaum eine Berufsorientierung statt. Auch die sonst in dieser Jahreszeit üblichen Betriebspraktika in den höheren Klassen sind kaum möglich. Umso wichtiger ist es, dass die Eltern mit ihren Kindern gemeinsam auf die Suche nach dem passenden Beruf gehen. Dafür bietet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt nun regelmäßig digitale Sprechstunden für Eltern an. „Die Frage ´Was mache ich nach der Schule?´ ist für Jugendliche eine große Herausforderung. Sie können sich zwischen hunderten Ausbildungsberufen und tausenden Studiengängen entscheiden – doch welcher ist der Richtige? Mit unseren Angeboten wollen wir Eltern unterstützen, damit sie ihren Kindern bei der Berufswahl helfen können“, sagt Hannelore Becker aus dem Team Bildung der IHK Darmstadt. „Wir unterstützen die Eltern durch individuelle Beratung. Zudem bieten wir einen Leitfaden für Eltern sowie einen Audio-Talk zur Berufsorientierung an“, so Becker.

Bei der nächsten Online-Veranstaltung für Eltern am Donnerstag, 11. Februar 2021, von 18 bis 19:30 Uhr stehen Online-Tests im Mittelpunkt, mit denen der eigene Berufswunsch konkretisiert werden kann. Referent Dr. Christian Lannert stellt geeignete Online-Tests vor und gibt Empfehlungen für die Nutzung zuhause.

Bei der Online-Beratung am 4. März 2021, von 18 bis 19:30 Uhr, stellt der Referent Dr. Christian Lannert dann Webseiten und Publikationen vor, die den Prozess der Berufswahl unterstützen und eine Übersicht über Berufe und Ausbildungswege geben.

Alle Angebote für IHK Darmstadt zum Thema Berufsorientierung für Eltern finden Sie unter www.darmstadt.ihk.de/elternberatung. Dort finden Sie auch die Anmeldelinks zu den digitalen Veranstaltungen. Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung über die IHK-Website möglich.

Quelle: Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt Rhein Main Neckar