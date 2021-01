Mehr Geburten 2020: Im vergangen Jahr kamen am Alice-Hospital über 1600 Babys auf die Welt

Erstmals kamen am Alice-Hospital mehr als 1.600 Neugeborene auf die Welt, dies entspricht einer Steigerung von fast fünf Prozent zum Vorjahr.

Das Team aus Beleghebammen, Gynäkologen und Pflegekräften betreute in 2020 insgesamt 1624 Geburten (Vorjahr 1551) und brachte 1.631 Säuglinge zur Welt. Davon 791 weiblich und 839 männlich. Unter den Geburten waren sieben Zwillingsgeburten, davon sogar erstmals eines bei dem die Kinder an zwei aufeinanderfolgenden Tagen auf die Welt kamen. Damit hat sich die Geburtenzahl am Alice-Hospital in 10 Jahren verdoppelt. 2011 waren es noch 867 Entbindungen.

Die Gründe für den Zuwachs sieht der Geschäftsführer Marcus Fleischhauer sowohl im Belegsystem als auch in der engen Anbindung an die Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret. „Das Alice-Hospital ist die einzige verbliebene Klinik, die ausschließlich mit Beleghebammen und Belegärzten zusammenarbeitet. Dieses System bietet die Möglichkeit die werdenden Mütter vor, während und nach der Entbindung durch die gleichen Hebammen und Gynäkologen zu betreuen“, so Fleischhauer. Inzwischen kümmern sich neben den Pflegekräften auf der Entbindungsstation 20 Beleghebammen und sechs Gynäkologinnen und Gynäkologen um die werdenden Mütter und Väter.

Natürlich hat auch die Pandemie ihren Einfluss auf Entbindungen. So fielen fast das ganze Jahr die, für die werdenden Eltern wichtigen Informationsabende aus. Die meist jungen Paare mussten sich auf wechselnde Besuchsregelungen und Corona-Testungen vor der Entbindung einstellen. Das war und ist nicht immer einfach. „Die Regelungen sind insgesamt auf viel Verständnis getroffen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten durch Gespräche und Aufklärung vieles abfangen. Dennoch wünsche ich mir, dass wir im neuen Jahr bald wieder zur Normalität zurückkommen können.“

Quelle: Stiftung Alice-Hospital