Leckerlis für Esel, Spielzeug für Affen – Vivarium nimmt Bio-Weihnachtsbaumspenden an

Am Samstag, 16. Januar 2021, nimmt das Vivarium – der Zoo der Wissenschaftsstadt Darmstadt am Schnampelweg 5 – von 13 bis 15 Uhr Bio-Weihnachtsbäume (gerne auch mit Ballen) entgegen. Diese Bäume werden zum Beispiel an Esel und Ziegen verfüttert, als Beschäftigungsmöglichkeit für Affen und Aras, aber auch zur Gehege-Einrichtung – falls Ballen vorhanden sind – verwendet.

Zum Wohl der Tiere können nur Bäume angenommen werden, die per Kassenbeleg als Bio-Weihnachtsbaum ausgewiesen sind, also nicht mit Pestiziden oder ähnlichem behandelt wurden. Auch beim Anliefern der Bäume gelten Abstandsregeln und die Pflicht zur Mund-Nase-Bedeckung.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt