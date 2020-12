Umgebaute Haltestelle „Hochschulstadion“ geht in Betrieb

Die Haltestelle „Hochschulstadion“ wurde in den vergangenen Monaten im Zuge der Bauarbeiten für die Lichtwiesenbahn umgebaut. Am Mittwoch (16.12.20) geht die neue Haltestelle in Betrieb und bietet mehr Komfort und Sicherheit für die Fahrgäste. Die neue Haltestelle wurde um 25 Meter in Richtung Innenstadt versetzt und ist deutlich größer.

Mit einer Breite von vier Metern ist die Aufstellfläche fast doppelt so groß wie bisher und ermöglicht es den wartenden Fahrgästen, sich insbesondere während der Hauptverkehrszeiten besser zu verteilen. Mit dem Überweg am nördlichen Ende der Haltestelle bekommen die Schülerinnen und Schüler einen zusätzlichen gesicherten Zugang von der Haltestelle zur Georg-Büchner-Schule. Die neue Lage der Haltestelle entzerrt außerdem die Verkehrssituation in der Kreuzung und erhöht dadurch die Verkehrssicherheit in diesem Bereich.

Bis Anfang März 2021 werden noch verschiedene Restarbeiten durchgeführt. Unter anderem wird ab Januar die provisorische Haltestelle zurückgebaut und die Oberfläche vor dem Kiosk „Pfungstädter Treff“ fertig gestellt. Erst nach Abschluss aller Arbeiten in diesem Bereich kann die endgültige Ampelanlage in Betrieb gehen und damit auch der neue Fußgängerüberweg am nördlichen Ende der Haltestelle.

Quelle: HEAG mobilo GmbH